Глава Индийского бизнес-альянса Котвани: США используют антироссийские санкции как способ запугивания

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон систематически прибегает к санкциям как к инструменту запугивания. Однако, остановить процесс развития бизнеса ему не под силу, следует из заявления главы Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

Фото: 4esnok.by

"Для бизнеса санкций не существует, всегда есть другие варианты, — подчеркнул он. — Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Санкции — это как кирпич посреди дороги, они могут замедлить скорость, но не могут остановить сам бизнес".

По словам Котвани, при наличии каких-либо проблем всегда есть способы их решения. Закрыть бизнес при помощи санкций невозможно, резюмировал индийский эксперт. Таким образом Котвани ответил на вопрос журналистов о том, как санкционные ограничения со стороны Соединённых Штатов влияют на бизнес-связи Нью-Дели и Москвы, пишет РИА "Новости".