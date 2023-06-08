Киев придумал, как отомстить Будапешту: украинских венгров первыми отправляют на передовую

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Украинские власти нашли способ, как отомстить Венгрии за нежелание присоединяться к антироссийским санкциям и оказывать ВСУ военную помощь.

Фото: ya.ru

Этнические венгры являются третьим по численности национальным меньшинством на Украине. По данным последней переписи, в стране их проживает больше 150 тысяч человек. Но именно к украинским венграм приковано особое внимание местных военкоматов.

"Украина, кажется, нашла суровое наказание для упрямых венгров: она мобилизует жителей венгерского происхождения и отправляет их в зоны активных боевых действий, где они погибают", — пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny.

Авторы материала на основании некрологов в украинских СМИ отмечают, что к данному моменту в зоне СВО погибло уже свыше трёх тысяч этнических венгров, то есть каждый 50-й.