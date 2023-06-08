Захарова назвала президента Украины "недовольной Чупакаброй"

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "недовольной Чупакаброй". Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: lenta.ru

Заявление дипломата последовало в ответ на недовольство главы киевского режима реакцией Красного Креста на разрушение Каховской ГЭС.

Зеленский заявил, что шокирован тем, что указанная организация не отреагировала на запрос Киева о "помощи".

Красный Крест не прислал своих представителей на место происшествия. Президент Украины сделал вывод, что данное ЧП было проигнорировано международным сообществом.