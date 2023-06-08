Официальный представитель министерства обороны США Сьюзан Гоф опровергла слова американского бывшего разведчика Дэвида Граша о том, что американское правительство обладает космическими кораблями внеземного происхождения. Об этом сообщает Fox News.
Гоф подчеркнула, что нет никакой информации о том, что существовала какая-либо программа, связанная с внеземными объектами.
Представитель Пентагона также добавила, что приветствует любые контакты с бывшими и действующими сотрудниками по вопросам, связанным с неопознанными летающими объектами.
Напомним, ранее ветеран ВВС США Дэвид Граш заявил, что правительство страны восстанавливало космические корабли внеземного происхождения на протяжении десятилетий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.