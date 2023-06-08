В Пентагоне опровергли информацию об обладании космическими кораблями внеземного происхождения

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Официальный представитель министерства обороны США Сьюзан Гоф опровергла слова американского бывшего разведчика Дэвида Граша о том, что американское правительство обладает космическими кораблями внеземного происхождения. Об этом сообщает Fox News.

Фото: journalchik.ru

Гоф подчеркнула, что нет никакой информации о том, что существовала какая-либо программа, связанная с внеземными объектами.

Представитель Пентагона также добавила, что приветствует любые контакты с бывшими и действующими сотрудниками по вопросам, связанным с неопознанными летающими объектами.

Напомним, ранее ветеран ВВС США Дэвид Граш заявил, что правительство страны восстанавливало космические корабли внеземного происхождения на протяжении десятилетий.