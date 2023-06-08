Бывшему президенту США Дональду Трампу федеральная прокуратура направила уведомление о том, что против него проводится уголовное расследование. Об этом сообщает Politico.
Как отмечают журналисты, это означает, что специальный прокурор Джек Смит может в ближайшее время предъявить обвинение политику.
Ранее, 31 мая, в СМИ появилась информация о том, что в распоряжении федеральной прокуратуры имеется аудиозапись разговора, в ходе которого Трамп признается в хранении секретного документа министерства обороны США.
Напомним, 4 апреля 2023 года Дональд Трамп был взят под арест в офисе окружного прокурора Манхэттена. После того, как он дал показания в суде, его освободили.
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