Дональду Трампу направили уведомление об уголовном расследовании

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Бывшему президенту США Дональду Трампу федеральная прокуратура направила уведомление о том, что против него проводится уголовное расследование. Об этом сообщает Politico.

Фото: Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Как отмечают журналисты, это означает, что специальный прокурор Джек Смит может в ближайшее время предъявить обвинение политику.

Ранее, 31 мая, в СМИ появилась информация о том, что в распоряжении федеральной прокуратуры имеется аудиозапись разговора, в ходе которого Трамп признается в хранении секретного документа министерства обороны США.

Напомним, 4 апреля 2023 года Дональд Трамп был взят под арест в офисе окружного прокурора Манхэттена. После того, как он дал показания в суде, его освободили.