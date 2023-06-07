Американские СМИ проводят активную кампанию по распространению ложной информации относительно произошедшего подрыва на Каховской ГЭС. Как сообщает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, представители медиа стараются "обелить" репутацию Украины.
"Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект".
Напомним, ранее Антонов выразил мнение, что Украина в любом случае будет получать всю необходимую помощь от США, даже при проведении террористических актов: случившийся инцидент не позволит поменять позицию Соединённых Штатов по отношению к Киеву.
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