Посол РФ во Франции: сотрудничество дипмиссий Москвы и Минска проходит успешно

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Взаимодействие посольств России и Белоруссии во Франции положительно влияет на укрепление связей двух государств. Реализуя совместные проекты, политики сохраняют и распространяют идеи культурного и мемориального направлений. Об этом сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков перед началом выступления белорусского ансамбля "Хорошки" в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Париже.

Фото: РИА Новости

"Мы совместно работаем над реализацией проекта по созданию в городе Тиль в Лотарингии (северо-восток страны) мемориала советскому женскому отряду "Родина", в который входили 37 советских узниц, бежавших из немецкого концлагеря и присоединившихся к Сопротивлению".

Уточняется, что все задуманные проекты направлены на укрепление связей российско-белорусской инициативы во Франции.

Напомним о ранее проведённом в штабе-квартире ЮНЕСКО праздновании Дня русского языка, где приняли участие многие ансамбли России и Белоруссии, включая ранее упомянутое объединение "Хорошки".