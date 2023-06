Your browser does not support the audio element.

Рассуждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что лидер РФ Владимир Путин якобы "потерпел поражение" на Украине показывают, насколько равнодушен Вашингтон к жизням украинцев, если речь идёт о собственной выгоде США. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: By U.S. Department of State from United States - Secretary Blinken Holds a Virtual Town Hall Meeting with Department Employees, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105305794