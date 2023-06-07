Полковник Макгрегор счёл бесчеловечными слова Блинкена о Путине и украинском конфликте

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Рассуждение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что лидер РФ Владимир Путин якобы "потерпел поражение" на Украине показывают, насколько равнодушен Вашингтон к жизням украинцев, если речь идёт о собственной выгоде США. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: By U.S. Department of State from United States - Secretary Blinken Holds a Virtual Town Hall Meeting with Department Employees, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105305794

Ранее Блинкен, выступая в Хельсинки, сообщил, что уверен, что Путин "проигрывает" в конфликте на Украине, а США, со своей стороны, намерены поддерживать Киев до победного конца.

Макгрегор обратил внимание, что такие слова кажутся воплощением бесчеловечности, учитывая потери, которые несут ВСУ. Полковник добавил, что ему "стыдно" за американцев.

"Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник обратил внимание, что в западных странах растёт недовольство позицией властей по отношению к украинскому конфликту, а всё большее количество простых граждан ратует за переговоры и установление мира на Украине.сша