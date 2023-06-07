После общения президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского, стало известно, что Анкара предложила создать международную комиссию для расследования разрушений Каховской ГЭС.
Президент Эрдоган предложил включить в состав комиссии экспертов из России, Украины, а также международные структуры, включая ООН. Однако украинский лидер, кажется, не проявил особого интереса к реализации этой идеи. Он передал лишь список потребностей для ликвидации последствий происшествия.
Предложение о создании международной комиссии было оценено в Государственной Думе России. Парламентарии считают, что если в комиссию войдут страны Евросоюза и США, то объективность расследования будет под вопросом.
Политолог Сергей Марков в беседе с "МК" отметил, что Россия заинтересована в создании независимой международной комиссии для расследования случившегося. По его мнению, взрыв Каховской ГЭС был произведён по инициативе Украины, и западные СМИ и политики пытаются обвинить в этом Россию. Создание независимой комиссии позволило бы выразить независимое мнение и предотвратить фальсификацию результатов расследования в интересах западных стран.
Однако политолог отмечает, что западные страны будут сопротивляться созданию такой комиссии. По его мнению, они предпочли бы управляемую ими комиссию, способную фальсифицировать результаты расследования в их интересах. В то же время Турция, в лице президента Эрдогана, проявляет более активную позицию и является союзником России в данном вопросе.
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