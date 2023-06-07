Лишившийся работы экс-ведущий Fox News нашёл огромный зрительский отклик у многомиллионной аудитории в Twitter* со своей новой передачей.
Самый известный критик Джозефа Байдена, которого недавно уволили с телекомпания Fox News, опубликовал свой независимый сюжет в социальной сети Twitter*.
Менее чем за двое суток авторскую передачу популярного тележурналиста США посмотрело более 84 миллионов интернет-пользователей, то есть каждый четвёртый житель Америки.
Ранее Такер Карлсон прокомментировал новость о подрыве Каховской ГЭС.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.