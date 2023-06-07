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Первый сюжет уволенного журналиста Такера Карлсона вызвал ажиотажный интерес американцев

0:48
Мир

Лишившийся работы экс-ведущий Fox News нашёл огромный зрительский отклик у многомиллионной аудитории в Twitter* со своей новой передачей. 

Первый сюжет уволенного журналиста Такера Карлсона вызвал ажиотажный интерес американцев
Фото: https://img.theepochtimes.com/

Самый известный критик Джозефа Байдена, которого недавно уволили с телекомпания Fox News, опубликовал свой независимый сюжет в социальной сети Twitter*.

Менее чем за двое суток авторскую передачу популярного тележурналиста США посмотрело более 84 миллионов интернет-пользователей, то есть каждый четвёртый житель Америки.

Ранее Такер Карлсон прокомментировал новость о подрыве Каховской ГЭС.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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«Никто не знает, что происходит» [КарлсонТВ]
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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