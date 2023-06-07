Military Watch: РФ вызвала тревогу в Германии с помощью видео с Leopard 2

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Согласно статье американского издания Military Watch, Германия должна быть встревожена после того, как Минобороны РФ опубликовало видео с танками Leopard 2, которые были замечены в Донбассе.

Фото: wp-s.ru

Украинские войска получили эти танки в конце февраля 2023 года. На этот шаг страны НАТО пошли после того, как передали все свои запасы советских танков. В результате, Украина получила обещания о поставках западной бронетехники, включая британские Challenger 2, американские M1A2 Abrams, немецкие Leopard 1 и Leopard 2, а также французские колесные танки AMX-10.

В статье отмечается, что Германия изначально не хотела, чтобы их танки Leopard 2 участвовали в боях против российской армии. Однако в какой-то момент Берлин изменил свое мнение, и немецкие Leopard 2 были задействованы в разрекламированном контрнаступлении украинских войск.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась неудачной, и немецкие танки стали одними из первых подбитых западных танков. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором видно, как четыре тяжёлых танка, включая немецкие Leopard 2, были уничтожены российскими военными.

Потери ВСУ в течение трёх дней оказались значительными. Украинцы потеряли 3715 военнослужащих, 52 танка и 207 боевых бронированных машин. Авторы отмечают, что теперь у Германии возникает серьёзная обеспокоенность относительно репутации своих танков. Украина уже высказывала критику по поводу немецкой техники.