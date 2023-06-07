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МК: Зеленский прорывает плотину и раздражённый Запад начал тыкать носом президента Украины

3:38
Мир

Взрыв плотины Каховской ГЭС на Украине вынуждает задуматься о том, как Запад будет относиться к назначению виновного.

МК: Зеленский прорывает плотину и раздражённый Запад начал тыкать носом президента Украины
Фото: lentka.com

Обозреватель "МК" Дмитрий Попов в своей статье пишет, что некоторые сигналы указывают на возможное недовольство Запада своим "марионеточным" лидером, который начинает выходить за рамки установленных им ролей.

Проявление этого недовольства можно наблюдать в реакции западных СМИ. Прозападные средства массовой информации обычно обвиняют во всех грехах Москву. Однако сейчас ситуация немного изменилась, отмечает обозреватель. Издание Bild, которое никогда не сомневается в обвинениях в адрес России, изменило заголовок своей статьи через час после публикации. Они убрали обвинения в адрес Москвы. Кроме того, высказываются даже предположения о том, что Украина могла сама совершить подрыв плотины. Например, представителю пресс-службы Госдепартамента США Веданту Пателу пришлось уклоняться от вопроса о публикации The Washington Post от декабря 2022 года. В ней говорится про обстрел плотины Каховской ГЭС украинскими Вооруженными силами с помощью установок HIMARS.

"Болезненным щелчком по украинскому носу оказался и отказ Зеленскому в выступлении на Совбезе ООН, созванном из-за подрыва плотины", — пишет Попов.

Украина попыталась представить это как свой собственный отзыв, но по сути, был дан отказ с предлогом того, что Зеленский уже слишком часто выступал по видеосвязи, что противоречит регламенту.

Важным сигналом стало недавнее появление статьи в The Washington Post. В ней сообщается, что ЦРУ заранее знало о планах Украины взорвать "Северные потоки". Хотя статья оставляет возможность для оправдания Зеленского, утверждая, что президент Украины не был в курсе готовящегося акта. Автор указывает на то, что ЦРУ информировало о возможности теракта европейских партнеров.

Подрыв плотины Каховской ГЭС является безусловным военным преступлением, и обвинение России в этом даст Западу возможность объяснить необходимость продолжения военной поддержки Украины перед своими гражданами. Однако нерешительность Запада в обвинении России указывает на сомнения в возможностях и амбициях Украины, а также на возможное недовольство Зеленским. Таким образом, Запад задумывается о целесообразности продолжения горячей фазы конфликта. Если, возможно, Запад вдруг назовёт истинного виновника, то Зеленскому придётся быстро менять свою стратегию и принимать меры для сохранения своей политической карьеры.

"<…> Зеленскому придётся спешно сворачивать лавочку, бросать войска и бежать, надеясь, что хозяин не выбросит марионетку, а оставит где-нибудь в пыльном чулане на память", — пишет Попов.

Однако на данный момент маловероятно, что такое чудо произойдет, уверен обозреватель. Опытные политики всегда оставляют себе место для манёвра. Поэтому вероятно, что ситуация с плотиной останется в подвешенном состоянии, с формулировкой, которая может быть толкована по-разному. Но недовольство Запада по отношению к Зеленскому уже становится очевидным, и их терпение подходит к концу, пишет Попов. Они будут терпеть Зеленского только до тех пор, пока он соответствует их интересам. Однако он начинает переходить установленные рамки.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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