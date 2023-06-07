Курьера из Украины задержали в Швейцарии за необычный груз

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Швейцарские констебли задержали на границе с Италией украинца, который перевозил 200 тысяч евро из стран Европы на покупку разного для фронта. Правда, на его купюрах были обнаружены следы кокаина.

Фото: Вадим Савицкий

Курьер раскаялся и признался, что за четыре месяца таких поездок он развёз около €3,2 млн. А деньги ему предоставили добровольцы, которые закупают вооружение для Украины, ведь европейские донатчики поставили далеко не всё необходимое. Таких помощников, как признался курьер, по 10-15 человек в каждой стране Европы.

Сам курьер оказался ещё и бывшим полицейским. Как он признался, он водил "дружбу" с украинскими таможенниками, которые просто закрывали глаза на беззаконие, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".