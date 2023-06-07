Родственники Софьи Сапеги узнали о ее помиловании от журналистов

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Родственники осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги не были в курсе того, что ее помиловали. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: Instagram

Тетя Сапеги Гелля Дудич выразила свою удивление, завив, что шокирована и не стала продолжать разговор с журналистами.

Напомним, Сапега была задержана 23 мая 2021 года в аэропорту Минска вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Оба они были осуждены, а затем помилованы президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В 2022 году Сапега была приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.