Родственники осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги не были в курсе того, что ее помиловали. Об этом сообщает ИА REGNUM.
Тетя Сапеги Гелля Дудич выразила свою удивление, завив, что шокирована и не стала продолжать разговор с журналистами.
Напомним, Сапега была задержана 23 мая 2021 года в аэропорту Минска вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Оба они были осуждены, а затем помилованы президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В 2022 году Сапега была приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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