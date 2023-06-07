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Родственники Софьи Сапеги узнали о ее помиловании от журналистов

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Мир

Родственники осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги не были в курсе того, что ее помиловали. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Родственники Софьи Сапеги узнали о ее помиловании от журналистов
Фото: Instagram

Тетя Сапеги Гелля Дудич выразила свою удивление, завив, что шокирована и не стала продолжать разговор с журналистами.

Напомним, Сапега была задержана 23 мая 2021 года в аэропорту Минска вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Оба они были осуждены, а затем помилованы президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В 2022 году Сапега была приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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