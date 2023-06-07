Пушилин объяснил, зачем Киев разрушил Каховскую ГЭС

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Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Киев разрушил Каховскую ГЭС намеренно, чтобы обезопасить себя и дать себе возможность пойти, наконец, в наступление на других участках линии соприкосновения, которого от украинцев западные кураторы давным-давно ждут.

Фото: glavadnr.ru

"ВСУ решили себя обезопасить, чтобы в полной мере переключиться на пресловутое контрнаступление на других участках фронта. Этому есть свидетельства последних дней: их активизация, причем очень многочисленная по сравнению с прошлыми периодами", — напомнил Пушилин в беседе с РИА Новости.

Политик обратил внимание, что в течение последних дней Киев бросает на поле боя на разные участки большое количество солдат и военной техники, в том числе из последних поставок с Запада, например, танки Leopard.

Пушилин подчеркнул, что решение Киева о разрушении Каховской ГЭС было хорошо продуманным. Украинские власти готовы нанести вред и самим себе, если при этом пострадает также и Россия.

"У них красной нитью прописано: разрушение инфраструктуры, причем критической. Они идут на такие шаги, когда наносят вред и себе в том числе. Они оценили, судя по всему, что вред себе они нанесут гораздо меньше, а для Российской Федерации это существенно", — добавил Пушилин.