Иран планирует создать газовый хаб совместно с Россией, Катаром и Туркменией

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Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил о намерении создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

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Чиновник отметил, что Исламская республика занимает второе место в мире по запасам голубого топлива. Хаб планируется создать в районе Ассалуйе. Подробности проекта Оуджи раскрывать не стал.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна в скором времени вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это произойдет на саммите, запланированном в июле 2023 года.