Возможность возобновления переговорного процесса Российской Федерации и Украины напрямую зависит от готовности киевского режима и его партнёров на Западе к детальному обсуждению новых реалий. С соответствующим заявлением выступила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Кремль никогда не блокировал проведение переговоров с Киевом, а потому его не нужно к ним призывать. Захарова также акцентировала внимание на том, что Москва такую готовность пока не наблюдает.
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