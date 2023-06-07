Вскрылся обман украинского СМИ, пытавшегося очернить Россию по поводу "подрыва ГЭС" при помощи старого фото

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

В Сети обнаружили обман, к которому прибегло украинское информационное агентство УНИАН, пытавшееся показать, как Россия якобы "разрушила" Каховскую ГЭС, подкрепив свои доводы старым фото совсем из другого места.

Фото: Скриншот сайта imgur.com

Украинское агентство опубликовало в своём Telegram-канале фотографию, якобы показывающую последствия разрушения Каховской ГЭС. Однако позже выяснилось, что снимок был взят с сайта imgur, и датируется он 18 мая 2014 года. Реальное место действия, показанное на фото — не Херсонская область, как пыталась представить украинская сторона, а Сербия. На снимке маленький сербский мальчик спасает своего щенка во время наводнения.

Журналисты издания уже несколько раз сообщили, что за подрывом ГЭС якобы стоит Россия, ведь подобное ЧП — именно "в её интересах".

Ранее Россия уже назвала разрушение Каховской ГЭС силами украинской армии терактом.