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Вскрылся обман украинского СМИ, пытавшегося очернить Россию по поводу "подрыва ГЭС" при помощи старого фото

1:03
Мир

В Сети обнаружили обман, к которому прибегло украинское информационное агентство УНИАН, пытавшееся показать, как Россия якобы "разрушила" Каховскую ГЭС, подкрепив свои доводы старым фото совсем из другого места.

Вскрылся обман украинского СМИ, пытавшегося очернить Россию по поводу "подрыва ГЭС" при помощи старого фото
Фото: Скриншот сайта imgur.com

Украинское агентство опубликовало в своём Telegram-канале фотографию, якобы показывающую последствия разрушения Каховской ГЭС. Однако позже выяснилось, что снимок был взят с сайта imgur, и датируется он 18 мая 2014 года. Реальное место действия, показанное на фото — не Херсонская область, как пыталась представить украинская сторона, а Сербия. На снимке маленький сербский мальчик спасает своего щенка во время наводнения.

Журналисты издания уже несколько раз сообщили, что за подрывом ГЭС якобы стоит Россия, ведь подобное ЧП — именно "в её интересах".

Ранее Россия уже назвала разрушение Каховской ГЭС силами украинской армии терактом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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