В Сети обнаружили обман, к которому прибегло украинское информационное агентство УНИАН, пытавшееся показать, как Россия якобы "разрушила" Каховскую ГЭС, подкрепив свои доводы старым фото совсем из другого места.
Украинское агентство опубликовало в своём Telegram-канале фотографию, якобы показывающую последствия разрушения Каховской ГЭС. Однако позже выяснилось, что снимок был взят с сайта imgur, и датируется он 18 мая 2014 года. Реальное место действия, показанное на фото — не Херсонская область, как пыталась представить украинская сторона, а Сербия. На снимке маленький сербский мальчик спасает своего щенка во время наводнения.
Журналисты издания уже несколько раз сообщили, что за подрывом ГЭС якобы стоит Россия, ведь подобное ЧП — именно "в её интересах".
Ранее Россия уже назвала разрушение Каховской ГЭС силами украинской армии терактом.
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