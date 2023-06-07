Конгрессмен от Демократической партии США ничего не знает о конфликте на Украине, но все равно поддерживает Киев

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Журналист взял небольшое интервью у конгрессмена от Демократической партии США Джамаала Боумена, спросив его по поводу Крыма и Донбасса. Об этом сообщает издание The Grayzone.

Фото: pokeda.ru

Выяснилось, что политик не слышал ничего об указанных территориях и не осведомлен о причинах конфликта на Украине.

Тем не менее, Боумен убежден, что киевский режим следует поддерживать оружием, чтобы "остановить Путина".

Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Ее целью является защита жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.