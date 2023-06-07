Лавров примет участие в совете министров иностранных дел ОЧЭС 13 июня

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Совет министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) пройдёт с участием главы МИД РФ Сергеем Лавровым: 13 июня российский дипломат подключится к обсуждению экономической повестки мира.

Фото: Коммерсант.ру

"В ходе мероприятия ожидается дискуссия по широкому кругу вопросов на повестке дня ОЧЭС, включая взаимодействие в сферах торговли, транспорта, энергетики, продовольственной безопасности и логистики".

Уточняется, что совет министров иностранных дел ОЧЭС пройдёт в онлайн-формате под руководством Сербии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящую встречу международной организации, сказав, что "важным подспорьем для эффективного развития социально-экономического сотрудничества должна стать новая региональная экономическая стратегия".