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Лавров примет участие в совете министров иностранных дел ОЧЭС 13 июня

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Мир

Совет министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) пройдёт с участием главы МИД РФ Сергеем Лавровым: 13 июня российский дипломат подключится к обсуждению экономической повестки мира.

Лавров примет участие в совете министров иностранных дел ОЧЭС 13 июня
Фото: Коммерсант.ру

"В ходе мероприятия ожидается дискуссия по широкому кругу вопросов на повестке дня ОЧЭС, включая взаимодействие в сферах торговли, транспорта, энергетики, продовольственной безопасности и логистики".

Уточняется, что совет министров иностранных дел ОЧЭС пройдёт в онлайн-формате под руководством Сербии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящую встречу международной организации, сказав, что "важным подспорьем для эффективного развития социально-экономического сотрудничества должна стать новая региональная экономическая стратегия".

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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