В четверг, 8 июня, состоится формальная встреча главы МИД России Сергея Лаврова со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Как сообщает официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, беседа будет построена на обсуждении вопроса сирийского урегулирования и обмене мнениями, касаемо сложившейся ситуации в Республике.
Ранее от постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазана Абдулатипова стало известно, что РФ готова поддержать восстановление членства Сирии в объединении.
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