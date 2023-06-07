Лавров проведёт встречу со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Педерсеном 8 июня

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

В четверг, 8 июня, состоится формальная встреча главы МИД России Сергея Лаврова со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Фото: РИА Новости

Как сообщает официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, беседа будет построена на обсуждении вопроса сирийского урегулирования и обмене мнениями, касаемо сложившейся ситуации в Республике.

Ранее от постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазана Абдулатипова стало известно, что РФ готова поддержать восстановление членства Сирии в объединении.