Глава переговорной комиссии сирийской оппозиции готов провести прямые переговоры с Дамаском

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Переговорная комиссия сирийской оппозиция готова идти на прямые переговоры с Дамаском - об этом сообщил руководитель ведомства Бадж Джамус.

Фото: РБК

"Мы сказали, что готовы к переговорам в любое время, если речь идёт о конституции или безопасной обстановке, по всем основным документам резолюции 2254, мы готовы к переговорам со всеми досье, прямым переговорам".

Отмечается, что ранее диалог двух противоборствующих сторон был осуществлён, однако он не привёл к какой-либо результативности.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что США на данном этапе активно работает над созданием "Армии свободной Сирии" с привлечением террористов. По предварительным данным известно, что такой шаг предназначен для дестабилизации ситуации в САР.