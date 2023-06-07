Hill: в США рассказали, как Запад губит сам себя, затягивая конфликт на Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Без желания США вести переговоры с Москвой перемирие на Украине невозможно, уверен публицист Брахма Челлани.

Фото: https://eadaily.com/

Автор подчеркнул, что затягивание украинского конфликта невыгодно всем сторонам, в том числе и самим США.

"Белый дом избегает диалога и дипломатии с Кремлем, тем самым продлевая конфликт на Украине, который не только не продвигает долгосрочные интересы Америки, но и истощает ее ресурсы и выявляет недостатки западных армий", — написал Челлани в материале для издания The Hill.

Обозреватель считает "максималистскими и неосуществимыми" условия, поставленные лидерами G7 России в рамках украинского конфликта. В частности, на "полный и безоговорочный вывод войск", которого от неё требует Запад, Москва вряд ли когда-нибудь пойдёт, поскольку ей нужно закрепиться на взятых под контроль территориях.

Челлани уверен, что Вашингтону следует основательно подумать над способами мирного и тихого завершения украинского конфликта, который является источником разного рода кризисов во всём мире.

Продолжение же конфликта лишь ускорит крах гегемонии Запада, добавил автор.