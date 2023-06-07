В планах канцлера Германии Олафа Шольц провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мировой повестки и нынешней политической обстановки. Об этом информирует новостной портал N-TV.
"Из-за хода войны я не считал текущий момент подходящим [для разговора с Путиным]".
Немецкий политик постоянно говорит о желании поговорить с российским коллегой, однако такое стремление остаётся только на словах: пока никаких действий не было совершено.
Напомним, последний диалог двух руководителей состоялся в декабре 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.