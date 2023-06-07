Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным

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В планах канцлера Германии Олафа Шольц провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мировой повестки и нынешней политической обстановки. Об этом информирует новостной портал N-TV.

Фото: РИА Новости

"Из-за хода войны я не считал текущий момент подходящим [для разговора с Путиным]".

Немецкий политик постоянно говорит о желании поговорить с российским коллегой, однако такое стремление остаётся только на словах: пока никаких действий не было совершено.

Напомним, последний диалог двух руководителей состоялся в декабре 2022 года.