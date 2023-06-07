Мария Арбатова считает, что западоцентричность сгубила наши элиты

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Писательница Мария Арбатова в беседе с Pravda.Ru высказалась о российских элитах, которые отправляют детей учиться на Запад.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Литератор рассказала, что почти никто из представителей элит РФ не отправляет своих наследников учиться в Китай или Индию.

"Выучились все эти дети в Колумбийских университетах, и мало кто из них вошел в российскую элиту", — отметила Арбатова.

Публицист уверена, что западоцентричность — это вещь, которая убила наши элиты.

"Помните в своё время самодержавие, православие, народность были написаны Уваровым по-французски. И практически в той же самой позиции мы сегодня оказались, когда почему-то российские элиты думают каким-то англоязычным образом", — выразила своё мнение феминистка.

Она считает, что в 90-е мы все рванули на Запад, поэтому многие состоятельные граждане РФ знают лучше число западных кабаков, чем количество российских городов.

"Практически все наши элиты абсолютно западоцентричны", — объяснила Арбатова.

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