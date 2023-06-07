Лидеры западных стран начнут размышлять о мирном урегулировании конфликта, если Украина провалит наступательную операцию. Об этом пишет Newsweek.
Как сообщил профессор университета Нью-Гэмпшир Лоуренс Рирдон, Запад продолжит оказывать военную помощь киевскому режиму даже в случае появления новых идей по прекращению боевых действий.
"Если контрнаступление окажется неудачным, США и европейцы могут стать более открытыми для мирных инициатив", — уточнил специалист.
По его мнению, с помощью полномасштабных атак Киев хочет доказать западным партнёрам, что их поддержка не является бесполезной. Кроме того, эксперт подчеркнул: провал наступления ВСУ нанесёт ущерб имиджу Украины и США на мировой арене.
Ранее журналисты The Washington Post, ссылаясь на представителей Белого дома, заявили, что Киев планирует перерезать коридор в Крым в ходе контрнаступления.
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