Newsweek: Запад задумается о мирных переговорах в случае провала контрнаступления ВСУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидеры западных стран начнут размышлять о мирном урегулировании конфликта, если Украина провалит наступательную операцию. Об этом пишет Newsweek.

Фото: flickr.com/ Министерство обороны Украины

Как сообщил профессор университета Нью-Гэмпшир Лоуренс Рирдон, Запад продолжит оказывать военную помощь киевскому режиму даже в случае появления новых идей по прекращению боевых действий.

"Если контрнаступление окажется неудачным, США и европейцы могут стать более открытыми для мирных инициатив", — уточнил специалист.

По его мнению, с помощью полномасштабных атак Киев хочет доказать западным партнёрам, что их поддержка не является бесполезной. Кроме того, эксперт подчеркнул: провал наступления ВСУ нанесёт ущерб имиджу Украины и США на мировой арене.

Ранее журналисты The Washington Post, ссылаясь на представителей Белого дома, заявили, что Киев планирует перерезать коридор в Крым в ходе контрнаступления.