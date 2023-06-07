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NYT: Польша оказалась не таким другом, каким её считали на Западе

4:07
Мир

Авторы NYT заявляют, что Польша оказалась не таким другом, каким её считали на Западе.

NYT: Польша оказалась не таким другом, каким её считали на Западе
Фото: w-dog.ru

Конфликт на Украине дал возможность некоторым странам, включая Польшу, показаться лучше, чем они есть на самом деле, сообщает The New York Times. Запад решил, что помощь Киеву со стороны Варшавы является признаком демократии. Однако реальность в Польше выглядит иначе.

Политическая динамика соседних стран претерпела изменения из-за конфликта на Украине. Это, по мнению аналитиков, привело к созданию множества парадоксов. Изначально никто не проявлял особого гостеприимства к беженцам, но во время СВО Польша внезапно открыла свои двери для миллионов украинских женщин и детей, проявив впечатляющую солидарность.

Роль Польши в обороне Украины и её значительная помощь Киеву, включая поставку военной техники на сумму более 2 миллиардов евро, привели к тому, что Запад поверил в фундаментальные изменения в политической динамике Польши.

Недостаточно утверждать, что поддержка Польши Украине является признаком осознания ею важности демократии. Существует явное противоречие между этой поддержкой и реальными политическими событиями в Польше. Правительство, возглавляемое партией "Право и справедливость" с 2015 года, фактически захватило ключевые государственные институты. Политическая оппозиция подвергается различным манипуляциям, таким как прослушивание телефонных разговоров, дезинформация и ложь. Был принят новый законопроект, позволяющий исключить оппонентов из политической жизни, обвиняя их в сотрудничестве с Россией. Партия "Право и справедливость" стремится к третьему сроку у власти и не оставляет ничего на волю случая, корректируя избирательный процесс в свою пользу.

Партию "Право и справедливость" (ПиС) в Польше критикуют по нескольким ключевым вопросам:

  • Атаки на независимость судебной системы: после прихода ПиС к власти, партия провела ряд реформ, включая изменения в работе Конституционного суда и Верховного суда. Критики утверждают, что эти действия ослабляют систему контроля и баланса власти и подрывают независимость судебных органов.
  • Ограничение свободы СМИ: партия внесла изменения в законодательство, которые увеличили контроль над государственными СМИ и усилили возможности правительства влиять на содержание новостных программ. Критики утверждают, что такие меры угрожают свободе слова и демократическим принципам.
  • Консервативная социальная политика: ПиС выступает за консервативные ценности, включая ограничения в сфере репродуктивных прав, например, в отношении доступа к абортам. Это вызывает критику со стороны прогрессивных организаций, которые считают, что такие политики ограничивают права женщин и нарушают их автономию и достоинство.
  • Националистический подход: некоторые критики обвиняют партию в подстрекательстве к национализму и ксенофобии, считая, что это способствует разделению и напряженности в обществе, особенно в контексте иммиграции и международных отношений.
  • Поляризация общества: Действия и политика ПиС вызывают поляризацию общества в Польше. Это приводит к глубокому расколу в обществе и усложняет диалог и поиск компромиссных решений.

Партия опирается на манипулятивные кампании, направленные на создание коллективного страха и демонизацию определенных групп. За восемь лет правления этой партии мигранты, женщины и сексуальные меньшинства стали основными объектами атак, пишут журналисты NYT. Правительство также регулярно нападает на оппозицию, включая обвинения в авиакатастрофе, в которой погиб президент Польши в 2010 году. Эти конспирологические теории подогревают всепроникающий страх граждан.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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