Совет Федерации одобрил законопроект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря. Решение было принято во вторник, 7 июня, в ходе пленарного заседания.
Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу России президентом Владимиром Путиным. Законодатели поддержали инициативу.
Отметим, что берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать России после того, как в состав государства вошли ДНР, Запорожская и Херсонская области. В связи с тем, что Украина утратила соответствующий статус, прежний договор потерял актуальность.
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