В Совете Федерации поддержали законопроект о денонсации договора с Украиной об Азовском море

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Совет Федерации одобрил законопроект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря. Решение было принято во вторник, 7 июня, в ходе пленарного заседания.

Фото: council.gov.ru

Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу России президентом Владимиром Путиным. Законодатели поддержали инициативу.

Отметим, что берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать России после того, как в состав государства вошли ДНР, Запорожская и Херсонская области. В связи с тем, что Украина утратила соответствующий статус, прежний договор потерял актуальность.