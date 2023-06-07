Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Приморском крае задержан местный житель, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины
NBS: целью атаки дронов ВСУ на Москву были дома офицеров российской разведки
Сальдо: после разрушения Каховской ГЭС часть минных полей была подтоплена
ФСБ задержала жителя Приморья за сотрудничество с украинской разведкой
Уфимские активисты в знак протеста приносят местным властям кишки, лопаты и кастрюли
Дмитрий Медведев: "Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co жизни"
Кремль дал согласие на визит посланника папы Римского в Москву
ТОС-1А "Солнцепёк" выжег позиции боевиков ВСУ на фронте в районе Авдеевки
Кардиолог объяснила, как правильно заниматься спортом в жару людям с лишним весом и диабетом

Немецкая компания Uniper подала в суд на "Газпром" из-за недопоставки российского газа

1:42
Мир

Немецкая компания Uniper подала в суд на "Газпром" из-за недопоставки российского газа и заблокировала операции российской компании по всей Европе. Об этом сообщает EADaily.

Немецкая компания Uniper подала в суд на "Газпром" из-за недопоставки российского газа
Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

В результате этого австрийская компания Gazprom Austria обанкротилась, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию были остановлены. Uniper также заблокировала средства на счетах "Газпром экспорта" в банке-филиале Gazprombank в Люксембурге.

Эти действия Uniper привели к проблемам с платежами за поставки СПГ финской компании Gasum. Однако, по информации относительно завода по производству СПГ "Криогаз Высоцк" на Балтике, владельцы "Новатэк" и "Газпромбанк" пытаются решить эту проблему, и поставки могут быть возобновлены.

В связи с возникшими проблемами, руководитель "Новатэка" Леонид Михельсон обратил внимание на необходимость отмены монополии на экспорт газа и изменения законодательства в этой области. В настоящее время экспорт газа из России разрешён только компаниям, владеющим месторождениями, лицензия на которые позволяет использовать их для производства СПГ. "Новатэк" заинтересован в экспорте своего СПГ, произведенного на проекте в Мурманске, но для этого требуется разрывать связь между производством газа и месторождением.

Из-за санкций и контрсанкций поставки "Газпрома" на Европейский рынок сократились. Конкуренция российских производителей газа на европейском рынке усилилась, и ЕС начал активно стремиться к независимости от российского газа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным

Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.

Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Эндокринолог РФ Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Врач перечислила три признака, которые указывают на переизбыток сахара в организме
Киноляп или гениальная задумка: внимание зрителей приковал ковёр из фильма "Москва слезам не верит"
ВСУ расстреляли свой же танк "Леопард" до неузнаваемости
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Катастрофы не будет: специалисты вспомнили историю создания Каховской ГЭС
Отели в Турции завысили цены только для россиян
Отели в Турции завысили цены только для россиян
Последние материалы
Дмитрий Медведев: "Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co жизни"
Кремль дал согласие на визит посланника папы Римского в Москву
ТОС-1А "Солнцепёк" выжег позиции боевиков ВСУ на фронте в районе Авдеевки
Кардиолог объяснила, как правильно заниматься спортом в жару людям с лишним весом и диабетом
Эксперт Хайцеэр призвал определить норму лекарственных веществ для водителей
Немецкая компания Uniper подала в суд на "Газпром" из-за недопоставки российского газа
Группировка "Восток" успешно сдерживает наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении
Эпидемиолог Мамаева допустила, что ядовитое вещество случайно попало в "Мистер Сидр"
Автомобиль после долгого простоя: менять масло или не стоит?
Сальдо: в зоне бедствия вследствие подрыва Каховской ГЭС оказались от 22 до 40 тысяч человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников