Немецкая компания Uniper подала в суд на "Газпром" из-за недопоставки российского газа

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкая компания Uniper подала в суд на "Газпром" из-за недопоставки российского газа и заблокировала операции российской компании по всей Европе. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

В результате этого австрийская компания Gazprom Austria обанкротилась, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию были остановлены. Uniper также заблокировала средства на счетах "Газпром экспорта" в банке-филиале Gazprombank в Люксембурге.

Эти действия Uniper привели к проблемам с платежами за поставки СПГ финской компании Gasum. Однако, по информации относительно завода по производству СПГ "Криогаз Высоцк" на Балтике, владельцы "Новатэк" и "Газпромбанк" пытаются решить эту проблему, и поставки могут быть возобновлены.

В связи с возникшими проблемами, руководитель "Новатэка" Леонид Михельсон обратил внимание на необходимость отмены монополии на экспорт газа и изменения законодательства в этой области. В настоящее время экспорт газа из России разрешён только компаниям, владеющим месторождениями, лицензия на которые позволяет использовать их для производства СПГ. "Новатэк" заинтересован в экспорте своего СПГ, произведенного на проекте в Мурманске, но для этого требуется разрывать связь между производством газа и месторождением.

Из-за санкций и контрсанкций поставки "Газпрома" на Европейский рынок сократились. Конкуренция российских производителей газа на европейском рынке усилилась, и ЕС начал активно стремиться к независимости от российского газа.