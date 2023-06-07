Пользователи Twitter раскритиковали министра обороны Германии за обвинения России в разрушении Каховской ГЭС

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Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по поводу подрыва Каховской ГЭС.

Фото: РИА Новости

Политик поспешила во всем обвинить Россию, что вызвало возмущение со стороны пользователей.

Публикация появилась в Twitter, на нее отреагировал человек с ником Jorgsen, заявивший, что министр не может ничего, кроме лжи.

Другие пользователи согласились с подобным мнением, отметив, что заявления Бербок не имеют под собой никаких доказательств.

Напомним, ранее министр обороны Германии заявила, что плотину подорвала Россия, с целью подвергнуть опасности жизни людей в близлежащих населенных пунктах.