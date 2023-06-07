Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по поводу подрыва Каховской ГЭС.
Политик поспешила во всем обвинить Россию, что вызвало возмущение со стороны пользователей.
Публикация появилась в Twitter, на нее отреагировал человек с ником Jorgsen, заявивший, что министр не может ничего, кроме лжи.
Другие пользователи согласились с подобным мнением, отметив, что заявления Бербок не имеют под собой никаких доказательств.
Напомним, ранее министр обороны Германии заявила, что плотину подорвала Россия, с целью подвергнуть опасности жизни людей в близлежащих населенных пунктах.
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