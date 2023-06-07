Sohu: у РФ может появится неожиданный союзник, который годами скрывал ненависть к США

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В случае начала масштабной мировой войны против Соединённых Штатов выступят три страны, одна из которых долгое время скрывала ненависть к Америке. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Фото: White House/Flickr.com

Эксперты указывают на Россию как первую страну, которая уже сегодня противостоит американскому гегемону на Украине. В случае третьей мировой войны, согласно статье, РФ может атаковать материковую часть США.

Второй страной, являющейся противником США, называют Северную Корею. Китайское издание отмечает, что между Северной Кореей и США нет экономической связи, и Пхеньян способен нанести удар по США ядерными ракетами.

Третьей страной, которая может противостоять Соединённым Штатам, называется Япония. Издание Sohu указывает, что не следует считать Японию полностью подчинённой Америке, и что у японцев есть историческая ненависть к США.

Авторы статья также отмечают, что в настоящее время США способствует военному развитию Японии, но в будущем это может сыграть не в пользу Штатов. Японцы возьмут реванш, как только появится возможность, уверены китайские аналитики. Например, в случае третьей мировой войны.