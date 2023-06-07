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Daily Mirror: "Путешественник во времени" предрёк создание пригодной для жизни планеты Веста в 2023 году

1:46
Мир

Известный пользователь TikTok, который называет себя путешественником во времени, сделал несколько новых предсказаний. Он заявил, что инопланетяне создадут новую планету, на которой смогут жить люди. Его пророчества привлекли внимание издания Daily Mirror.

Daily Mirror: "Путешественник во времени" предрёк создание пригодной для жизни планеты Веста в 2023 году
Фото: NASA

Эно Аларик, известный в социальной сети TikTok под ником @theradianttimetraveller, утверждает, что он прибыл в настоящее время из 2671 года. "Путешественник во времени" рассказал о нескольких событий, которые, по его словам, произойдут уже в конце 2023 года.

Аларик утверждает, что уже в ноябре люди смогут выбирать гены для своих будущих детей. Это позволит родителям избежать наследственных заболеваний и даже модифицировать внешность своих потомков.

По его словам, 29 ноября будет рождён первый гибрид человека и шимпанзе. У этого существа будет мех, но оно сможет двигаться и общаться, как обычный человек.

Аларик также утверждает, что уже 9 декабря между Марсом и Землей будет обнаружена новая планета. Он утверждает, что инопланетяне переселят туда людей в попытке спасти их от неблагоприятных условий на Земле. "Путешественник во времени" рассказал, что эта планета будет называться Веста, и 25 декабря туда приземлится космический корабль компании Илона Маска SpaceX с экипажем из 12 человек. Аларик утверждает, что на Весте будет существовать атмосфера, похожая на земную. Также на ней будут присутствовать вода и леса, и это станет новым домом для человечества.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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