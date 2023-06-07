Do Rzeczy: поляков встревожило появление товаров с лицом Бандеры* в центре Кракова

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Жители польского Кракова с возмущением сообщили о продаже в сувенирных лавках города продукции, на которой изображён украинский националист Степан Бандера*.

Фото: Википедия

По мнению польского священника Тадеуша Исаковича-Залеского, власти страны обязаны отреагировать на подобный инцидент.

"На витрине рядом с Зеленским убийца Бандера* и надпись "слава нации". Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий?" — цитирует ксёндза издание Do Rzeczy.

Исакович-Залеский напомнил министру внутренних дел Каминьскому, что именно националист, с чьим изображением реализуется товар в магазине, во время Второй мировой войны казнил главу МВД Польши.

* Лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).