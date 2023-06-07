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Экс-разведчик Граш утверждает, что у США есть космические корабли внеземного происхождения

1:12
Мир

Во время реализации секретной военной программы Вашингтону удалось завладеть космическими кораблями внеземного происхождения. Об этом заявил экс-сотрудник Национального агентства геокосмической разведки, ветеран ВВС США Дэйвид Граш.

Экс-разведчик Граш утверждает, что у США есть космические корабли внеземного происхождения
Фото: Liu Jie/XinHua

По его словам, американцы на протяжении нескольких лет восстанавливали экзотические инопланетные корабли. При этом он отказался предоставлять какие-либо доказательства, отметив, что передача такой информации может создать угрозу нацбезопасности США. Как подчеркнул Граш, американские политики доверяли ему "сокровенные секреты"

"Это технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте их космическими кораблями, если желаете", — уточнил экс-разведчик в беседе с NewsNation.

Он также добавил, что речь идёт о машинах, потерпевших крушение или приземлившихся самостоятельно.

Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан сообщил о визитах инопланетян на Землю. Учёный убеждён в том, что представители инопланетной цивилизации неоднократно появлялись на планете, а некоторые из них живут здесь.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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