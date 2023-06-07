Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил президент США Джо Байден.
Перед заседанием правительства журналисты поинтересовались у американского лидера, что ему хотелось бы сказать Москве по поводу ситуации с ГЭС.
"Мы не уйдём. Мы собираемся помочь Украине", — приводит комментарий политика пресс-служба Белого дома.
При этом в Совете нацбезопасности США отметили, что Вашингтон пока не знает, кто именно виноват в подрыве Каховской гидроэлектростанции.
Ранее в МИД РФ назвали подрыв Каховской ГЭС террористическим актом Киева, направленным против инфраструктуры гражданского назначения.
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