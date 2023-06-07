Байден на фоне ситуации с Каховской ГЭС заявил о намерении США продолжать поддержку Украины

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил президент США Джо Байден.

Фото: almode.ru

Перед заседанием правительства журналисты поинтересовались у американского лидера, что ему хотелось бы сказать Москве по поводу ситуации с ГЭС.

"Мы не уйдём. Мы собираемся помочь Украине", — приводит комментарий политика пресс-служба Белого дома.

При этом в Совете нацбезопасности США отметили, что Вашингтон пока не знает, кто именно виноват в подрыве Каховской гидроэлектростанции.

Ранее в МИД РФ назвали подрыв Каховской ГЭС террористическим актом Киева, направленным против инфраструктуры гражданского назначения.