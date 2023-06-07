Инициатором некоторых оппозиционных протестов, устраиваемых в Сербии, является Великобритания, цель которой заключается в свержении президента государства Александра Вучича. Такое мнение выразил лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
"Я уверен и повторяю, что в Сербии, как и у нас в Республике Сербской, одни и те же менторы — сотрудники британских спецслужб".
Политик также уточняет, что массовые убийства и определённое варварство являются ключевым аппаратом воздействия на народ и правящую "верхушку" Сербии. Предположительно, Вучича хотят свергнуть в ходе демонстрации.
Напомним, ранее, 29 мая, силовые структуры НАТО окружили здание муниципалитетов на севере Косова по причине начавшихся акций протестов со стороны сербов.
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