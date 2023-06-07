США и Британия обсудят укрепление сотрудничества в экономике и обороне

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В скором времени премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудят возможные пути укрепления двустороннего взаимодействия в таких сферах, как экономика и оборона.

Фото: РИА Новости

Планируется активизация работы по укреплению защиты ключевых отраслей, чтобы защитить их от потенциальных угроз, которые могут исходить от враждебно настроенных государств.

"Нынешний высокий уровень отношений между Великобританией и США показывает, что мы идеально подходим для совместной борьбы с этими вызовами".

Ранее сообщалось о скором обсуждении между Байденом и Сунак процесса внедрения искусственного интеллекта. Премьер-министр Великобритании обсудит пути сотрудничества по созданию "оградительных барьеров" на пути новой технологии.