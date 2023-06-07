В скором времени премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудят возможные пути укрепления двустороннего взаимодействия в таких сферах, как экономика и оборона.
Планируется активизация работы по укреплению защиты ключевых отраслей, чтобы защитить их от потенциальных угроз, которые могут исходить от враждебно настроенных государств.
"Нынешний высокий уровень отношений между Великобританией и США показывает, что мы идеально подходим для совместной борьбы с этими вызовами".
Ранее сообщалось о скором обсуждении между Байденом и Сунак процесса внедрения искусственного интеллекта. Премьер-министр Великобритании обсудит пути сотрудничества по созданию "оградительных барьеров" на пути новой технологии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.