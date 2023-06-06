Сообщается об освобождении 25 афганских беженцев из заключения в пакистанской провинции Синд на юго-востоке страны. В число ранее захваченных также входили дети и женщины: все они возвращены на родину — информирует телеканал TOLO News.
Уточняется, что посольство Афганистана в Исламабаде сыграло большую роль в освобождении афганцев, используя при этом контрольно-пропускной пункт "Спин-Болдак — Чаман", через который прошли бывшие заключенные.
Конкретных причин задержания афганцев не приводится, ровно как и не сообщается, почему их резко выпустили на волю. Однако TOLO News, на ряду с другими афганскими СМИ, отмечает нестабильный показатель безопасности в Исламабаде, из-за чего усилился контроль над нелегальной миграцией.
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