Концерт с участием нового главы турецкой разведки Ибрагима Калына в июле отменён

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Новый глава турецкой разведки Ибрагим Калын не сможет выступить в Стамбуле 6 июля, поскольку его выступление отменили. На октябрьское мероприятие билеты ещё продаются, пишет EADaily.

Фото: haberrus.ru

Бывший пресс-секретарь президента Турции создал несколько синглов, он поëт и исполняет композиции, играя на сазе (инструмент типа лютни семейства тамбуров).

Осенью 2022 года Калын выступил в рамках четвёртого Международного фестиваля народной музыки. Вместе с ним на мероприятии приняли участие ещё трое исполнителей.

6 июля планировался концерт главы турецкой разведки на открытом воздухе в Стамбуле. Однако информация о мероприятии осталась только на сайте организатора и билетных операторов.

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