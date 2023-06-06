МК: тревожное заявление ФСБ по Украине подталкивает Путина к резкой эскалации

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После атаки украинских беспилотников на Москву президент Владимир Путин заявил, что подобными действиями противник провоцирует Россию на зеркальные действия. Однако последнее заявление ФБС по планам Украины вызывает ещё большую тревогу. Об этом сообщил обозреватель Михаил Ростовский в материале для "МК".

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"Стало известно о планах Главного управления разведки (ГУР) МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием "грязной бомбы", — отмечается в сообщении ведомства.

Киевское руководство уже пытается перенести боевые действия на российскую территорию, атакуя Белгородскую область. Однако "приведение местности в негодность для проживания людей" переводит конфликт на другой уровень. Начальник ГУР Кирилл Буданов затеял опасную игру, которая может иметь судьбоносные и негативные последствия для всей планеты, подчеркнул Ростовский.

"Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", — указал Путин в сентябре 2022 года.

Однако в этом году угроза начала ядерной войны существенно выросла, сделал вывод обозреватель.