Глава МИД ФРГ Бербок: за пределами Европы не знают, где находится Украина

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала про вопросы, которые ей задают чаще всего во время её поездок по миру. Дипломат призналась, что большинство людей не интересуются украинским конфликтом. Более того, их волнуют не боевые действия, а цены на продукты.

Фото: tehnowar.ru

"Я повсюду в мире слышала: "Где вы были, когда вы нам были нужны?" А ещё: "Где, собственно, находится, Украина?", — отметила Бербок.

Министр подчеркнула, что именно украинский конфликт привёл к снижению уровня жизни по всему миру и спровоцировал рост цен на продовольствие.