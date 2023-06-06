WP: ЦРУ знало о плане Киева по подрыву "Северных потоков" ещё в 2022 году

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США располагало сведениями о планах Украины по подрыву газопроводов "Северный поток" задолго до осуществления диверсии. Об этом заявили журналисты издания The Washington Post, ссылаясь на утечку документов.

Фото: Nizależny Dziennik polityczny

В июне 2022 года ЦРУ узнало через европейское разведывательное агентство, что группа из шести человек украинских сил специального назначения намеревалась взорвать газопроводы. Затем данная информация появилась в распоряжении администрации президента США Джо Байдена. Украинские военные планировали тайную атаку на подводную сеть с использованием небольшой группы водолазов, которые подчинялись главнокомандующему ВСУ.

Представили киевского режима, Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев по данному вопросу, отмечается в материале.