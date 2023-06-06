Киевскому режиму не удалось представить доказательства по иску от 2017 года против России по Крыму и Донбассу в Международном суде ООН в Гааге. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина, представляющего делегацию РФ в суде.
Напомним, сегодня, 6 июня, в Международном суде в Гааге приступили к рассмотрению искового заявления Киева против Москвы по событиям, произошедшим на территориях Донбасса и Крыма. Выступила Украина. В четверг, 8 июня, слово предоставят российской стороне.
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