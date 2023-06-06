Между Киевом и ООН начался скандал из-за русского языка

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Между ООН и Киевом начался скандал из-за того, что Украине напомнили о том, что сегодня, во вторник, 6 июня, в мире отмечается День русского языка.

Фото: Служба новостей ООН

Организация объединённых наций этот день объявила ещё в 2010 году, и отмечается он в день рождение русского гения Александра Пушкина.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Однако сообщение ООН вызвало возмущение у националистов из Киева. Не выдержали нервы у советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Это какой-то "прикол”? Вы серьёзно там? Будет ли ещё какая-то реакция на сегодняшний теракт? Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, всё больше превращается в глобальную пародию", — возмущается неонацист.