Путин наградил президента Республики Сербской орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Фото: kremlin.ru

Политик был удостоен ордена за большой вклад в развитие отношений между Россией и Боснией Герцеговиной, а также укрепление партнерства с Республикой Сербской.

Напомним, ранее 23 мая в Москве прошли переговоры Путина и Додика, в ходе которых стороны обсудили региональную и глобальную политику, а также обменялись мнениями по поводу отношений между странами.