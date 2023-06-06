Дандыкин описал последствия разрушения Каховской ГЭС для обороны левобережья

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Украина обстреляла Каховскую ГЭС, которая располагается на территории Херсонской области. Наиболее тяжёлые последствия прорыва дамбы могут почувствовать населённые пункты на левом берегу Днепра.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что сейчас России придётся эвакуировать около восемнадцати тысяч человек из региона. Также российские войска будут вынуждены немного отойти от прежних позиций. Однако работе авиации это никак не помешает.

Боевики украинской армии не смогут переправляться через Днепр, указал Дандыкин. Более того, разлив реки усложнит их перемещение, поскольку теперь противнику придётся преодолевать большее расстояние.

"Особо навредить Крыму этим подрывом — а уверен, у военно-политического руководства Киева была и такая цель — у них не получилось", — сделал вывод эксперт в беседе с "МК".