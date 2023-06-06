"МК": гидрограф Станичный назвал ситуацию на Каховской ГЭС катастрофой, города уйдут под воду

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Ситуация с Каховской ГЭС принимает серьёзные обороты и выходит из-под контроля. Как она может развиваться дальше, предположил гидрограф из Крыма Сергей Станичный.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

"Ситуация на самом деле катастрофическая. <…> Теперь стоит очень важный вопрос, до какого уровня удержит бешеный поток воды нижняя дамба, как выстоит перекрывающая плотина, сколько воды вниз упадет", — сказал он в беседе с "МК".

Специалист считает, что подтопление ждёт Алешки, Голую Пристань и дачные посёлки, которые расположены в пойме реки. Но опасность заключается не только в этом. Российские силы находятся на левом берегу Днепра, а он более низкий, поэтому вода пойдёт туда.

В самой Новой Каховке здания, находящиеся в нижней части города, могут уйти под воду на четыре-пять метров. Учитывая, что энергия воды является механической, она снесёт на своём пути всё. Кроме того, может подняться волна, а это очень опасно, объясняет Станичный.

"Острова все практически будут затоплены, высота их небольшая, около двух-трёх метров. То что происходит — самая настоящая катастрофа, и проблемы будут серьёзные", — рассуждает эксперт.

Если в водохранилище уровень воды резко упадёт, то возможно обмеление всех городов, которые находятся рядом с ГЭС, они могут остаться без основного водоснабжения.