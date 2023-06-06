MWM: Су-35С ВКС РФ признали одним из самых опасных истребителей для США

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Истребитель Су-35С был разработан более 25 лет. ВВС России приняли его на вооружение в 2014 году. Он отличается дальностью полёта, превосходной маневренностью и использованием тройного радара "Ирбис-Э", который установлен в носовой части.

Фото: mil.ru

Ракеты Р-37М и К-77М делают Су-35 гораздо мощнее в дальних воздушных боях. Самолёты сбили несколько истребителей Су-27 ВСУ и не понесли никаких потерь.

"При этом самолёт создавался для борьбы с гораздо более серьёзными угрозами, вплоть до американских "истребителей-невидимок" — именно под их обнаружение заточены его радары с АФАР L-диапазона", — отмечается в публикации Military Watch Magazine (MWM).

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