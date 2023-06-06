Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, как авария на Каховской ГЭС отразится на работе Запорожской АЭС.
Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре, необходимый для охлаждения ЗАЭС, существенно снизился из-за аварии на плотине Каховской ГЭС.
Он отметил, что длительное отсутствие воды для охлаждения на атомной электростанации нарушит работу аварийных дизельных генераторов.
Представитель МАГАТЭ объяснил, что в данный момент непосредственной угрозы для безопасности ЗАЭС нет.
Ранее эколог предрекла Украине более миллиона климатических беженцев из-за ситуации на Каховской ГЭС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.