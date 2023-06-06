Глава МАГАТЭ об аварии на Каховской ГЭС: отсутствие воды на Запорожской АЭС нарушит работу аварийных генераторов

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, как авария на Каховской ГЭС отразится на работе Запорожской АЭС.

Фото: uk. wiki.org

Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре, необходимый для охлаждения ЗАЭС, существенно снизился из-за аварии на плотине Каховской ГЭС.

Он отметил, что длительное отсутствие воды для охлаждения на атомной электростанации нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

Представитель МАГАТЭ объяснил, что в данный момент непосредственной угрозы для безопасности ЗАЭС нет.

Ранее эколог предрекла Украине более миллиона климатических беженцев из-за ситуации на Каховской ГЭС.