Пользователи Twitter* осудили главу Евросовета Мишеля за обвинение РФ в атаке на Каховскую ГЭС

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Пользователи Twitter* набросились с критикой на руководителя Евросовета Шарля Мишеля, который обвинил РФ в атаке на Каховскую гидроэлектростанцию.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По мнению комментаторов, государственный деятель публикует непроверенные сведения. Они предположили, что обвинение без доказательств — новая ценность Запада.

"Шокирует дезинформация, которую вы распространяете с официального аккаунта Евросовета", — подчеркнул один из читателей.

Другой пользователь призвал Мишеля прекратить "глупые шутки". Комментаторы также осудили председателя Евросовета за то, что он поддерживает украинскую наступательную операцию вместо возобновления переговорного процесса.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что разрушение Каховской ГЭС произошло из-за последовательных ударов по ней со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населённых пунктов, в которых проживают 22 тысячи человек.

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